Bad Gögging: Exhibitionist auf Spielplatz – Zeugen gesucht

Ein 39-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht sich am Mittwoch, 26.08.2020, auf einem Spielplatz in Bad Gögging im Landkreis Kelheim vor zwei Kindern entblößt zu haben. Eine Streife der Kelheimer Polizei konnte den Mann wenig später unweit des Spielplatzes vorläufig festnehmen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trat der aus dem Raum Troisdorf stammende Mann gegen 16:45 Uhr aus einem Gebüsch auf den Kinderspielplatz „Am Gries“ hervor und entblößte sich vor zwei 10-jährigen Mädchen. Eines der beiden Kinder rief daraufhin seine Mutter, die sofort die Polizei verständigte. Der 39-Jährige konnte kurze Zeit später von der einer Streife in der Nähe des Spielplatzes vorläufig festgenommen werden. Er bestreitet die Vorwürfe.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Zeugen gesucht!

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Landshut um Zeugenhinweise. Wer am 26.08.2020, zwischen 16.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr im Bereich des Kinderspielplatzes „Am Gries“ verdächtige Beobachtungen gemacht hat und hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Niederbayern