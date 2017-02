Wie auch im letzten Jahr reicht der EV Regensburg fristgerecht zum 15. Februar seine Bewerbung zur DEL2 ein und hält sich damit die Möglichkeit öffnen, im Falle eines sportlichen Aufstiegs am Lizenzierungsver-fahren teilzunehmen.

Bis zum heutigen Tage hat die Ligenleitung der DEL2 an alle aufstiegsambitionierten Clubs eine Frist ge-setzt, um sich für einen möglichen Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse als gewillt zu mel-den. Der EV Regensburg ist einer von zahlreichen Clubs, der alle notwendigen Unterlagen eingereicht hat und sich somit im Falle von erfolgreichen Playoffs die Option offen hält, aufzusteigen. Die Vollständigkeit des Antrags wurde von der DEL2 bereits bestätigt.