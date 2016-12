Der EVR gewinnt gegen Schönheide mit 6:1 und beendet damit das Heimspieljahr 2016 auf Platz 3. und mit einem Sieg. Die Tore schossen: Billy Trew(11. Minute), Yannick Drews(24. Minute), Nikola Gajovsky(31. Minute.), Felix Schwarz(43. Minute), Alexander Seifert(44. Minute, Schönheide), Barry Noe(44. Minute) und noch mal Yannick Drews (51. Minute.) Weiter geht es am Freitag in Deggendorf und am 04.01.2017 gegen die Selber Wöfe, dann wieder mit einem Heimspiel in Regensburg.

Den Spielbericht sehen Sie morgen im TVA-Journal ab 18 Uhr.

GW