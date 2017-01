Der EV Regensburg gewinnt das Oberpfalzderby in Weiden mit 6:2. Die Hausherren gingen mit 1:0 in Führung. Kapitän Billy Trew drehte das Spiel und Svatopluk Merka erzielte den Treffer zum 3:1 für den EVR. Weiden konnte dann nochmals verkürzen bis Trew abermals zuschlug: 4:2. Yannick Drews und nochmals der Kaptiän mit seinem vierten Treffer sorgten für den Endstand in der Hans-Schröpf-Arena.

