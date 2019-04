EV Regensburg bleibt „Fünf-Sterne-Club“

Der EV Regensburg ist auch in diesem Jahr als Fünf-Sterne-Club vom Deutschen Eishockey Bund zertifiziert worden.

Insgesamt wurden 2019 zwölf Teams in Deutschland mit der höchstmöglichsten Anzahl von fünf Sternen zertifiziert. Der EV Regensburg gehört auch im Jahr 2019 zur Elite im Nachwuchsbereich. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurde der EVR für seine hervorrage Nachwuchsarbeit mit fünf Sternen zertifiziert. Das bedeutet schwarz auf weiß: Der EVR bietet für alle Alterklassen ein Top-Niveau in den Bereichen Training, Trainingsbedingungen und Umfeld.

Schon seit Jahren misst sich der EVR-Nachwuchs in allen Altergruppen in den höchsten Spielklassen. Ein ganz besonderes Aushängeschild ist dabei die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) des EVR, die sich im Kreis vieler DEL-Standorte erfolgreich behauptet.

Der EV Regensburg ist stolz einer der Top-Adressen im Nachwuchsbereichs des deutschen Eishockey zu sein und wird wieder alles dafür tun, auch in den kommenden Jahren dem Nachwuchs die bestmöglichste Bedingungen zu geben.