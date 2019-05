Europawahl 2019: Beantragung der Briefwahlunterlagen endet am 24. Mai

Wer am Wahlsonntag, 26. Mai 2019, nicht in seinem Wahlbezirk, sondern per Briefwahl wählen will, hat noch bis Freitag, 24. Mai 2019, 18 Uhr die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen für die Europawahl in Regensburg anzufordern.

Die Unterlagen für die Briefwahl können an den Briefwahlschaltern in den Bürgerbüros zu den üblichen Öffnungszeiten beantragt werden, im Bürgerbüro Stadtmitte auch noch am Freitag vor der Wahl bis 18 Uhr.

Die Wahlbriefe müssen am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr bei der Stadt Regensburg eingehen. Verspätet eingehende Briefe können bei der Auszählung der Wahl nicht mehr berücksichtigt werden. Umfangreiche Informationen zur Europawahl stehen auch unter www.regensburg.de/wahlenzur Verfügung. Telefonische Auskünfte, insbesondere bei plötzlicher Erkrankung am Wahlwochenende, erteilt das Wahlamt der Stadt Regensburg unter Telefon 507-4444.

Pressemitteilung Stadt Regensburg