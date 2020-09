ESV 1927 Regensburg verpflichtet neue Torhüterin

Die 23-jährige Torhüterin Natalia Krupa kommt mit viel internationaler Erfahrung zum ESV 1927 Regensburg.

Die Pressemitteilung des ESV im Wortlaut:

Lange hatten die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten nach einer neuen Torhüterin gesucht, nun kann Abteilungsleiter Dieter Müller Vollzug melden: „Natalia Krupa hat uns in den Probetrainings komplett überzeugt und ich freue mich, dass wir den Wechsel realisieren konnten.“

Die Vakanz zwischen den Pfosten entstand durch den Weggang von Keeperin Kristyna Hurtova, die den ESV nach der Saison 2020/2021 verlassen hatte. „Wir waren mit Kristyna sehr zufrieden und hätten auch gerne mit ihr weitergearbeitet, aber sie möchte nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr eine Familie gründen.“ Deshalb waren die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen und wurden in Polen fündig. Natalia Krupa spielte zuletzt für den Zweitligisten Vasovia Pilka Reczna in Warschau. Zuvor war die 1,81 Meter große Keeperin für das Superliga-Team SR Pogon Sczczecin in der höchsten polnischen Spielklasse am Ball und auch schon im Europapokal aktiv. Die 23-Jährige absolvierte bereits einige A-Länderspiele für Polen und war auch mit der polnischen Beachnationalmannschaft erfolgreich. Mit ihrem neuen Verein möchte Krupa erneut um den Zweitligaaufstieg, den der ESV in der Saison 2020/2021 zwar sportlich erreicht, aber aufgrund der Corona-Auswirkungen auf den Startplatz in der zweithöchsten Spielklasse verzichtet hatte, mitspielen. „Wir hatten beim ESV traditionell schon immer gute Torhüterinnen und Natalia traue ich zu, dass sie die großen Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen mehr als ausfüllen kann“, glaubt Müller. Auch der neue Trainer Csaba Szücs ist begeistert: „Natalia ist schon aufgrund ihrer Größe eine beeindruckende Erscheinung und verfügt trotz ihres jungen Alters über jede Menge internationale Erfahrung. Sie wird ein großer Rückhalt sein.“