eSports: Eisbären Regensburg mit eigenem eSports-Team

Die Eisbären Regensburg gehen mit einem eSports-Team mit dem Namen „Eisbären Regensburg eSports Official“ in der GCL (German Championship League) an den Start. Das Team exisitert bereits seit 3 Jahren. Nach mehreren Gesprächen einigten sich die Eisbären und die Vertreter des Clubs auf eine offizielle Kooperation unter dem Dach der Eisbären.

In der GCL gibt es 10 Divisionen. Die Eisbären sind in der Top-Division 1 vertreten und konnten hierbei letzte Saison im Spiel „NHL 2019“ bereits in die Playoffs einziehen. Gespielt wird auf der Playstation 4 im Modus 6 vs. 6. Das Team besteht derzeit aus 8 Spielern, die dreimal pro Woche (Montag, Mittwoch und Donnerstag ab 20 Uhr) in einer Online-Liga trainieren, um ihr Ziel, die Qualifikation zur ECL (European Championship League), zu erreichen.

Alle Infos zum Team und zum Saisonverlauf gibt es auf Facebook unter https://www.facebook.com/EVREASHL/ oder direkt per Mail unter esports@eisbaeren-regensburg.de.