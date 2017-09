Erste Hilfe: Regensburg lernt Leben retten!

Am Abend des 13. September 2017 durften die glücklichen Eltern ihre langersehnte Manisa in die Arme schließen. Sie ist die 1000. Erdenbürgerin, die in diesem Jahr das Licht der …

Am Abend des 13. September 2017 durften die glücklichen Eltern ihre langersehnte Manisa in die Arme schließen. Sie ist die 1000. Erdenbürgerin, die in diesem Jahr das Licht der …

Krankenhaus St. Josef: Das 1000. Baby heißt Manisa Am Abend des 13. September 2017 durften die glücklichen Eltern ihre langersehnte Manisa in die Arme schließen. Sie ist die 1000. Erdenbürgerin, die in diesem Jahr das Licht der …

Krankenhaus St. Josef: Das 1000. Baby heißt Manisa Am Abend des 13. September 2017 durften die glücklichen Eltern ihre langersehnte Manisa in die Arme schließen. Sie ist die 1000. Erdenbürgerin, die in diesem Jahr das Licht der …

Krankenhaus St. Josef: Das 1000. Baby heißt Manisa Am Abend des 13. September 2017 durften die glücklichen Eltern ihre langersehnte Manisa in die Arme schließen. Sie ist die 1000. Erdenbürgerin, die in diesem Jahr das Licht der …