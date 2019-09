Erste Hilfe: Mitmach-Aktion der Johanniter im DEZ

Am 14. September ist der Tag der Ersten Hilfe. Dieses Thema geht natürlich jeden etwas an. Wenn die stabile Seitenlage, die Wiederbelebung oder andere Themen nicht mehr ganz so präsent sind, wäre es vielleicht Zeit für eine kleine Auffrischung.

Anlässlich des Tages der Ersten Hilfe starten die Johanniter in Regensburg zum ersten Mal eine Aktion, bei der alle Besucher mitmachen können.

Es werden Experten und Ausbilder der Johanniter vor Ort sein, die z.B. die Stabile Seitenlage, die Wiederbelebung und die Helmabnahme erklären und vorführen werden.

Die Besucher können aber auch selbst Ihre Kenntnisse in der Praxis testen und erhalten dafür eine kleine Belohnung.

Wohin?

Sie finden die Johanniter morgen (13.9.) ab 10:00 Uhr im Donaueinkaufszentrum.

Beim Steinbrunnen im Erdgeschoß (zw. Nordsee und Ulla Popken)

Pressemitteilung/MF