Erste Hilfe: Helfen oder Wegsehen?

Am 14. September, dem Tag der internationalen Ersten Hilfe, startet deutschlandweit das neue Kurskonzept der Johanniter. Unter dem Namen "Fit in Erster Hilfe" umfasst dieses Konzept die Ausarbeitung eines digitalen Erste Hilfe Baukastens, damit das Ersthelfer Training zeitgemäßer und praxistauglicher wird. So kann der Kursleiter mittels Programm verschiedenste Situationen erzeugen, die dann mit den Teilnehmern praktisch behandelt werden. So wird für einen richtigen Notfall eine sichere und routiniertere Anwendung der Ersten Hilfe geschult.

Zusätzlich zur gekonnten Handlung beim Ernstfall ist es auch wichtig beim Autofahren den notwendigen Verbandskasten dabei zu haben. Der Auto Club Europa rät allen Autofahrern ihre Erste-Hilfe-Kästen mindestens ein Mal jährlich und vor jeder Reise auf Gültigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Ist der Inhalt des Pakets abgelaufen oder kurz davor, so muss er umgehend ersetzt werden. Übrigens: Erste Hilfe-Sets, die der DIN 13164 entsprechen, erfüllen nicht nur die deutschen Standards, sondern auch die Anforderungen der meisten europäischen Länder.

Das Wichtigste beim Notfall: