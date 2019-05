Erneut Bombe in Regensburg gefunden – erfolgreich entschärft

Wieder ist in Regensburg eine Bombe entdeckt worden. Es handelt sich um eine 125 Kilogramm schwere Bombe. Sie besitzt aber offenbar nur eine Sprengkraft von 50 Kilogramm. Der Fundort ist die Wiener Straße im Regensburger Osten- also ganz in der Nähe des Hafens. Bereits Ende April war in der Bukarester Straße eine Bombe entdeckt worden. Die 250-Kilogramm-Bombe musste damals gesprengt werden.

Die Folgen der Bombensprengung waren damals hohe Sachschäden im sechsstelligen Bereich. Der Fundort der aktuellen Bombe befindet sich offenbar etwas weiter westlich.

Die Entschärfung ist bereits für 12:30 Uhr geplant.