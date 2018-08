Entscheidung: Landesgartenschau im Jahr 2025 in Furth im Wald!

Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber“ – Dokumentation ab 07.07.2018 Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Goldsteigwanderweg: Parallele Route wurde eröffnet Der Qualitätswanderweg Goldsteig hat einen tschechischen Bruderweg. Dieser wurde in Prachatice im Beisein von 150 Festgästen feierlich eröffnet. Mit der Anbindung der 289 …

Bezirk und medbo: Medizinstudenten an Oberpfalz binden Zur Sicherung des medizinischen Nachwuchses in der Oberpfalz wird die medbo Studierende der Humanmedizin mit einem Stipendium fördern. Damit soll eine frühzeitige und …

