Im Tagesverlauf des Dienstag, 25.07.2017, meldeten sich bei der Polizei drei Regensburger, die von bislang unbekannten Personen in betrügerischer Absicht angerufen wurden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt nun vor derartigen Anrufen. In den bisher bekannt gewordenen Fällen kam es glücklicherweise nicht zu Auszahlungen oder Übergaben von Wertsachen an die Betrüger. Die Anrufer gaben sich als Angehörige aus, die dringend Bargeld oder Wertgegenstände benötigen. Die Telefonate beginnen bei dieser, auch als „Enkeltrick“ bezeichneten Masche meist mit einer offenen Frage, wie beispielsweise: „Weißt du, wer dran ist“?

Wird daraufhin ein Name genannt, schlüpft der Anrufer in die Rolle des Genannten und fordert in der Folge finanzielle Unterstützung in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Dabei wird nicht selten auch Zeitdruck erzeugt, um den Angerufenen die Möglichkeit für Nachfragen bei Personen ihres Vertrauens zu erschweren.

Helfen auch Sie mit, dass Ihre betagten Angehörigen nicht Opfer dieser Betrugsmasche werden. Informieren Sie Familienangehörige über derartige Anrufe und stellen Sie sich als Ansprechpartner zur Verfügung. Personen, die derartige Anrufe erhalten, werden dringend gebeten, keinesfalls vorschnell, ohne Rückfrage bei Vertrauenspersonen oder Polizei Bargeld oder Wertsachen an Abholer zu übergeben.

Zudem sind die Angerufenen aufgefordert, sich zeitnah mit der Polizei, auch unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzten.

PM/LH