Laut eigenen Angaben kam ein 27-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Kelheim mit seinem VW Golf aufgrund Übermüdung am 03.08., um 04.30 Uhr, auf der B 301 von Meilenhofen in Richtung Mainburg nach rechts von der Fahrbahn ab und und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.