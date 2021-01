Elsendorf: Auto kollidiert mit Lastwagen

Am Montagmorgen ist ein voll besetztes Auto bei Elsendorf auf der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Dort ist das Auto mit einem Lastwagen zusammen gestoßen. Die Insassen hatten Glück: Beim Zusammenstoß sind zwei Personen nur leicht verletzt worden.

Die Meldung der PI Mainburg:

Am 18.01.2021, gegen 07:20 Uhr, geriet ein 38-jähriger aus dem Landkreis Landshut auf der Staatsstraße 2142 in Fahrtrichtung Elsendorf fahrend mit seinem voll besetztem Pkw, in einer Rechtskurve, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw. Der vorausschauend fahrende Fahrer des Lkw erkannte die Gefahr frühzeitig und war zum Zeitpunkt des Anstoßes bereits zum Stillstand gekommen. Dies bewahrte die Insassen des Pkw sicherlich vor schwereren Verletzungen. Daher wurden nur der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer auf der Rückbank leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 12500€ geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

PI Mainburg/MB