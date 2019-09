Elsendorf: 750.000 euro Schaden bei Brand einer Halle

Am Montagabend, 16.09.19, ist in einer Halle in Elsendorf im Landkreis Kelheim ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist enorm.

Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, war zunächst eine Hopfenerntemaschine in Brand geraten. Das Feuer hat sehr schnell auf die Maschinenhalle übergegriffen.

Der Brand konnte von den eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem entstand ein Sachschaden von etwa 750.000 Euro.

Als Brandursache wird momentan ein technischer Defekt angenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Personen sind nicht verletzt worden.

Pressemitteilung PP Niederbayern