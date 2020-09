Eishockey: Eisbären geben Testspiel-Programm bekannt

Die Eisbären Regensburg haben ihre Testspiele für die kommende Saison 2020/2021 bekannt gegeben. Bereits am 3. Oktober geht es in der heimischen Donau-Arena los, gegen die Eispiraten Crimitschau, am 9. Oktober folgt dann ein Heimspiel gegen Riessersee und am 18. Oktober geht es für die Eisbären zu den Blue Devils nach Weiden.

Das komplette Testspielprogramm

Samstag 03.10.2020 18.30 Uhr Eisbären Regensburg vs. Eispiraten Crimitschau

Freitag 09.10.2020 20.00 Uhr Eisbären Regensburg vs. SC Riessersee

Sonntag 18.10.2020 18.30 Uhr Blue Devils Weiden vs. Eisbären Regensburg

Freitag 23.10.2020 20.00 Uhr Passau Black Hawks vs. Eisbären Regensburg

Sonntag 25.10.2020 18.00 Uhr Eisbären Regensburg vs. EC Bad Tölz

Freitag 30.10.2020 20.00 Uhr Eisbären Regensburg vs. Saale Bulls Halle

Sonntag 01.11.2020 18.15 Uhr Saale Bulls Halle vs. Eisbären Regensburg

Quelle: Eisbären Regensburg

Trainingsauftakt für die Eisbären

Wir haben den Trainingsauftakt für die Eisbären Regensburg in dieser Woche begleitet. Korbinian Held hat Spieler und Trainer bei ihrer Rückkehr auf das Eis getroffen.

MF