Eishockey: Eisbären bitten „Dauerkarten Plus“-Besitzer um Solidarität

Die Eisbären Regensburg sind zwar Meister der Oberliga Süd geworden, können aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht in den Playoffs um den Aufstieg in die DEL 2 kämpfen. Die abgebrochene Saison bringt finanzielle Schwierigkeiten. Unklar ist aktuell auch noch, was mit bereits gekauften Tagestickets und Dauerkarten passiert. Die Eisbären Regensburg bitten die „Dauerkarten Plus“-Besitzer um Solidarität.