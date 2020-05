Eishockey: Eisbären bekommen neuen Ausrüster

Die Eisbären Regensburg und der Ausrüster CCM Hockey haben eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen. Die Eisbären einigten sich mit CCM und der CS Create-Sports Handels GmbH, dem offiziellen Distributor von CCM in Deutschland und Österreich, auf eine mehrjährige Zusammenarbeit. Diese Vereinbarung wurde für das Oberliga-Team der Eisbären sowie die U20 und U17 Mannschaften, die ebenfalls mit CCM ausgestattet werden, abgeschlossen. Zum Umfang der Partnerschaft gehören neben Schlägern, Schlittschuhen, Schutzausrüstung, Textilien und Trikots auch viele weitere Ausrüstungsgegenstände aus dem Sortiment von CCM.

Christian Sommerer, Geschäftsführer der Eisbären Regensburg

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CCM. Für den Erfolg auf dem Eis ist eine hervorragende Ausrüstung und bestmöglicher Service eine wichtige Grundvoraussetzung – genau das bekommen wir bei CCM und CS Create-Sports. Auch im Merchandising-Bereich können wir hier Synergieeffekte nutzen und auf die langjährige professionelle Erfahrung von CCM zurückgreifen.“

Thomas Hieble, Verkaufsleiter Deutschland Create-Sports/CCM:

“Wir sind sehr glücklich darüber die Eisbären Regensburg in der CCM Familie begrüßen zu dürfen. Für uns ist der Standort Regensburg sehr wichtig und zukunftsweisend, hier verbinden sich Eishockeytradition und eine absolute Topadresse in der Ausbildung des Eishockey-Nachwuchses in Deutschland, die über viele Jahre eine sehr erfolgreiche und nachhaltige Arbeit leistet. Das in uns gesetzte Vertrauen wollen wir mit professionellem Service und den Topprodukten von CCM Hockey bestätigen.“