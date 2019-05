Eisbären: Tippmann und Leserer verlängern langfristig.

Nach den gestrigen beiden Spielerabgängen haben die Eisbären Regensburg heute zwei weitere langfristige Vertragsverlängerungen vermeldet. So werden Xaver Tippmann und Jonas Leserer weiter im Trikot der Eisbären auflaufen.



Hier die Pressemitteilung der Eisbären Regensburg

Mit Xaver Tippmann bleibt ein Verteidiger zwei weitere Jahre in der Domstadt. Der 22-jährige Allgäuer wird damit in der kommenden Saison im fünften Jahr das Eisbären-Jersey überstreifen. Insgesamt lief Xaver Tippmann bisher 126-mal für die Eisbären auf und konnte dabei 19 Torvorlagen beisteuern. Sein Vertragspapier läuft nun bis zum Ende der Saison 2020/2021. Xaver Tippmann wird weiterhin mit der Nummer 43 aufs Eis gehen.

„Ich freue mich riesig darüber die nächsten zwei Jahre für Regensburg spielen zu dürfen. Die Entscheidung hier zu bleiben ist mir sehr leicht gefallen, da Regensburg in jeglicher Hinsicht die perfekte Eishockeystadt ist, in der ich mich sehr wohl fühle. Wir haben in meinen Augen als Mannschaft auf dem Eis großes Potential und werden vom gesamten „Team hinter dem Team“ optimal unterstützt. Mein Ziel ist es in den beiden kommenden Jahren meinen bestmöglichen Beitrag zu leisten, um dieses Potential auszuschöpfen und somit maximalen Erfolg mit der Mannschaft zu haben. Pack ma’s an!“ – Xaver Tippmann

Die zweite Vertragsverlängerung betrifft das Regensburger Urgestein Jonas Leserer. Der Torhüter, der wieder die dritte Torwartposition einnehmen und für Notfälle bereitstehen wird, geht somit in seine 28. Saison in seiner Heimatstadt Regensburg. Sein Vertrag wird um drei Jahre verlängert und somit könnte der 32-jährige in der Saison 2021/2022 sein 30. Jahr in der Domstadt feiern. Bisher stand Jonas Leserer 123-mal für die Eisbären zwischen den Pfosten und stand sowohl in der Landesliga, Bayernliga, Oberliga und zweiten Liga im Tor. 2009 und 2010 hatte Leserer wesentlichen Anteil an den Aufstiegen in die Bayern- und Oberliga.

„Ich freue mich tierisch auf die nächsten Jahre im Trikot der Eisbären und auf die Zeit mit den Jungs. Für mich ist es perfekt, dass mir die Eisbären die Kombination aus meiner Arbeit und dem Sport ermöglichen. Da möchte ich das entgegen gebrachte Vertrauen natürlich zurückgeben und alles für den Erfolg der Mannschaft tun.“ – Jonas Leserer

Der Kader der Eisbären Regensburg umfasst nun 21 Spieler.

Kaderübersicht Eisbären Regensburg 2019/2020:

Torhüter: Holmgren, Fössinger, Leserer

Verteidigung: Weber, Schütz, Schiller, Vogel, Heider, Bühler, Gulda, Tippmann

Sturm: Divis, Gajovsky, Flache, Heger, Herrmann, Sauer, Keresztury, Ontl, Tausch, Schwarz