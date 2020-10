Eisbären: Test gegen Bad Tölz wird Geisterspiel

Am kommenden Sonntag steht für die Eisbären Regensburg ein weiteres Testspiel an. Das Spiel gegen den EC Bad Tölz wird aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen in Regensburg allerdings zum Geisterspiel. Das haben die Eisbären heute bekannt gegeben.

Hier die Mitteilung der Eisbären:

Wie uns die Behörden am Montagvormittag mitgeteilt haben, muss das Spiel gegen den EC Bad Tölz am Sonntag den 25.10.2020 als Geisterspiel stattfinden, da von behördlicher Seite keine Zuschauer zugelassen sind. Der aktuelle Wert der 7-Tage-Inzidenz erfordert diese Maßnahme. Allerdings haben Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, das Spiel kostenlos über sprade.TV anzuschauen. Hierzu muss sich jeder Dauerkarteninhaber einen Account auf sprade.TV mit der E-Mail-Adresse anlegen, mit der auch die Dauerkarte gekauft wurde. WICHTIG: Die Mail-Adresse des Sprade-Accounts und der Dauerkartenbestellung muss identisch sein! Wir bitten daher alle Businessdauerkarten- und Dauerkartenbesitzer, die beim Kauf der Dauerkarte angegebenen Emailadressen im Reservix-Kundenkonto oder im direkten Bestellformular an die GmbH zu prüfen. Sollten Sie beim Kauf mehrerer Dauerkarten für unterschiedliche Personen nur eine Emailadresse angegeben haben, teilen Sie uns bitte alle Emailadressen ihrer Bestellung mit, damit wir auch jeden Fan direkt erreichen können. Bitte mailen Sie uns die korrekte(n) Email-Adresse(n) ihrer Bestellung bis Freitag den 23.10.2020 12 Uhr an tickets@eisbaeren-regensburg.de. Ohne Vorlage der korrekten E-Mail-Adresse jedes einzelnen Businessdauerkarten- und Dauerkartenkunden können wir leider keinen kostenlosen SpradeTV-Zugang zur Verfügung stellen. Das Geisterspiel wird dann von sprade.TV kostenlos auf Ihrem Account freigeschaltet. Dieses Angebot gilt nur für Heimspiele der Eisbären Regensburg, die als Geisterspiele stattfinden müssen. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um die Mitteilung der E-Mail-Adressen an folgende Mailadresse: tickets@eisbaeren-regensburg.de und legen Sie Ihren sprade.TV Account schnellstmöglich an, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass wir nur E-Mail-Adressen an sprade.TV weitergeben können, die uns korrekt übermittelt wurden. Weiterhin können für die Buchungen auf sprade.TV leider keine Garantie übernehmen und auch keinen Support anbieten.