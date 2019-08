Eisbären: Spielplan 2019/2020 steht – Derby zum Auftakt

Die Eisbären Regensburg starten am 27. September mit einem Derby in Deggendorf in die neue Oberliga-Süd-Saison. Das erste Heimspiel in der Donauarena ist am 29. September. Zu Gast ist der EC Peiting.

Der Deutsche Eishockeybund (DEB) hat gestern abend den kompletten Spielplan der Oberligen veröffentlicht. Die Hauptrunde in der Oberliga Süd endet am 07. Januar 2020. Zwölf Teams kämpfen in der Oberliga Süd um die Meisterschaft. Fraglich war lange Zeit der ERC Bulls Sonthofen. Die Allgäuer konnten aber die geforderten Auflagen zum 01. August erfüllen, so dass auch sie die Lizenz für die kommende Saison erhalten haben.