Eisbären-Spiele vom Wochenende abgesagt

Die Eisbären-Spiele an diesem Wochenende gegen Höchstadt und Landsberg müssen aufgrund des Coronavirus abgesagt werden.

Bei den Lindau Islanders aus der Oberliga Süd wurden 14 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und sind bereits in Quarantäne. Sowohl der Höchstadter EC als auch der HC Landsberg haben in dieser Saison bereits gegen Lindau gespielt. Das wirbelt jetzt den Spielplan der Oberliga Süd gewaltig durcheinander. Auch das Eisbären-Heimspiel am 27. November gegen Lindau muss verschoben werden.