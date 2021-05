Eisbären Regensburg: Weitere Vertragsverlängerung

Bei den Eisbären Regensburg ist eine weitere Neuigkeit für die Kaderplanung der kommenden Saison zu vermelden. Stürmer Erik Keresztury verlängert seinen Vertrag und bleibt somit für die nächsten zwei Spielzeiten ein wichtiger Teil in der Regensburger Mannschaft.

Pressemitteilung der Eisbären Regensburg

Der 24-Jährige lebt mit seiner Familie in Regensburg und freut sich, in der nächsten Zeit weiterhin als Eisbär auf dem Eis zu stehen. Die Eisbären Regensburg sind froh, Erik Keresztury weiterhin im Team zu haben. „Mit seinem Charakter, seiner Einstellung und seiner professionellen Arbeitsmoral ist Erik ein wichtiger Baustein auf dem weiteren Weg der Eisbären Regensburg“, bestätigt der sportliche Leiter Stefan Schnabel die Personalentscheidung. In den Gesprächen sei schnell klar geworden, dass beide Seiten die Zusammenarbeit fortführen und den eingeschlagenen Weg weiterhin zusammen gehen wollen. „Es freut mich, dass Erik unser Angebot angenommen hat und zwei weitere Jahre Teil der Organisation der Eisbären bleibt“, so Schnabl weiter.