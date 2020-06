Eisbären Regensburg verpflichten Andreas Geigenmüller

Die Eisbären Regensburg haben mit Stürmer Andreas Geigenmüller einen weiteren Spieler für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet.

Die Mitteilung der Eisbären:

Der 33-jährige Angreifer absolvierte in seiner Laufbahn bisher 303 Pflichtspiele in der Oberliga für Weiden, Bayreuth sowie Selb und erzielte dabei 135 Tore sowie 158 Vorlagen (inkl. Playoffs). In der Saison 2018/2019 stand der Rechtsschütze in 44 Hauptrunden sowie in sieben Playoff-Spielen für die Selber Wölfe auf dem Eis und verbuchte dabei elf Tore sowie 28 Vorlagen. Andreas Geigermüller schaffte mit den Bayreuth Tigers in der Saison 2015/2016 den Aufstieg in die DEL2 in welcher er in 110 Einsätzen für die Franken auf 30 Tore und 44 Vorlagen kam (inkl. Playdowns). Zuletzt stand Geigenmüller im Kader der zweiten Mannschaft des EHC Bayreuth.