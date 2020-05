Eisbären Regensburg starten Dauerkartenverkauf

Die Eisbären Regensburg starten den Dauerkartenvorverkauf am Montag, den 18. Mai. Der Verkauf wird dabei ab Montag in drei Phasen ablaufen. Für den Fall, dass es in der kommenden Saison zu Geisterspielen kommen sollte, erhalten alle Dauerkartenbesitzer kostenlosen Zugang zu einer Streamingplattform, um die Spiele live verfolgen zu können. Der gewählte Sitzplatz kann sich aufgrund von Hygienevorschriften noch verändern.

Trotz vieler noch offener Fragen rund um den Modus, die Anzahl der Mannschaften in der Oberliga Süd und den genauen Starttermin, am 18. Mai um 18.00 Uhr ist es soweit: Die Eisbären Regensburg starten den Dauerkartenvorverkauf für die kommenden Eishockeysaison 2020 | 2021., so

Der Verkauf wird in drei Verkaufsphasen eingeteilt. Phase 1 beginnt am Montag, 18.05.2020 um 18.00 Uhr und endet am Montag, 08.06.2020 um 08.59 Uhr. Jeder Bestands- und Neukunde erhält in diesem Zeitraum 5% Frühbucherrabatt auf den Verkaufspreis. In Phase 2, die am 08.06.2020 um 09.00 Uhr beginnt, gilt der normale Verkaufspreis für Bestandskunden, die ihren Platz verlängern sowie für Neukunden. Am Montag, 03.07.2020 um 09.00 Uhr beginnt Phase 3 mit dem Verkauf aller verfügbaren Plätze. Bis dahin nicht verlängerte Bestandkundenplätze gehen zusätzlich in den freien Verkauf über.

Die Dauerkarte wurde mit einem Pauschalpreis kalkuliert. Sie beinhaltet alle Eisbären-Heimspiele der Vorbereitung, der Punktspielrunde, der Playoffs / Playdowns, sowie alle Heimspiele der U20 der Jung Eisbären, im Bestfall also über 60x Eishockey live! Christian Volkmer, der 1. Vorsitzende des EVR Stammvereins dazu; „Wir sehen den Eishockeystandort Regensburg als Einheit aus EVR und Eisbären, diesen Zusammenhalt möchten wir mit dem DNL-Upgrade in der Eisbären-Dauerkarte nochmal hervorheben und hoffen, vielen Fans damit noch spannendere Eishockeywochenenden zu bereiten.“

Auch den Fall, dass einzelne Spiele aufgrund der Corona-Krise ausfallen sollten oder es zu Geisterspielen kommt, haben die Eisbären berücksichtigt. Im Falle von Geisterspielen erhalten alle Dauerkartenbesitzer einen kostenlosen Zugang zu Sprade TV, um die Spiele ähnlich wie es aktuell im Fußball umgesetzt wird, live per Stream verfolgen zu können. Entfallen Spiele komplett, gibt es einen anteiligen Gutschein pro Spiel für zukünftige Ticketkäufe.

Wie schon im letzten Jahr gibt es auch diese Saison wieder die Möglichkeit, die erworbene Dauerkarte in zwei Raten zu bezahlen. Bestellung per Ratenzahlung ist ausschließlich über die Eisbären und nicht über Reservix möglich.

Für alle Dauerkartenbesitzer gibt es noch einen wichtigen Hinweis. Aufgrund von Schutz- und Hygienevorschriften infolge der Coronapandemie kann sich der gewählte Sitzplatz noch verändern.

Die Dauerkarten können wie gewohnt bei unserem Ticketpartner Reservix im Onlineshop unter https://evr.reservix.de gebucht und verlängert werden.

Alternativ können die Karten auch direkt über die Eisbären bezogen werden. Das dafür notwendige Bestellformular gibt es ab Montag 18.00 Uhr online unter www.eisbaeren-regensburg.de. Wer das Formular nicht abrufen kann, kann sich an tickets@eisbaeren-regensburg.de wenden oder es telefonisch bei der Geschäftsstelle unter 0941 – 46 29 66 10 anfordern.