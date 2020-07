Eisbären Regensburg: Spende an Traumzeit e.V.

Mit Corona-bedingter Verspätung übergab der Geschäftsführer der Eisbären Regensburg, Christian Sommerer, am 17. Juli an Vorständin Nadine Guggenberger von Traumzeit e.V. eine Spende über 2.200,00 Euro.

„Im Rahmen unseres Eisbären Sozialprojekts „Arena der Träume“ findet als eine der zentralen Veranstaltungen der F*ck Cancer-Spieltag statt. 2019 konnten wir 8.800,00 Euro Spendengelder einnehmen, die wir auf vier Organisationen aufgeteilt haben. Traumzeit e.V. ist ein langjähriger Partner der Eisbären, den wir immer sehr gerne unterstützen und bei uns in der Arena begrüßen,“ so der Geschäftsführer.

Rund um den F*CK Cancer – Spieltag, den Sommerer 2018 ins Leben gerufen hat, sammelt der Club mit diversen Aktionen Spendengelder bei seinen treuen Fans und Partnern, und lädt mehrere Hundert betroffene Familien und Kinder zu einem ganz besonderen Spieltag zu den Eisbären.

„Seit Corona versorgen wir unsere Traumzeit Familien per Post mit Care-Paketen, um ihnen Mut zu machen, in Kontakt zu bleiben und zu motivieren. Wir sind sehr dankbar für die sehr große Spende und damit verbundene Unterstützung. Die Sehnsucht der Kinder in unendlich groß, und sie hoffen, dass es irgendwann wieder möglich ist live beim Eishockeyspiel dabei sein zu können“, so Nadine Guggenberger bei der Spendenübergabe.

Pressemitteilung Eisbären Regensburg