Eisbären Regensburg präsentieren einen Maßnahmenkatalog zur Unterstützung nach dem Saisonabbruch

Nach dem Saisonabbruch und der Absage der Playoffs veröffentlichten die Eisbären Regensburg einen Maßnahmenkatalog wie die Fans sie unterstützen können.

Aufgrund der abgebrochenen Saison stehen alle Eishockeyclubs vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Auch die Eisbären trifft das vorzeitige Saisonende sehr hart. Nach dieser historischen Saison, vom Abstiegsplatz bis zum spektakulären Gewinn der Meisterschaft in nur dreieinhalb Monaten, wurde in der Oberliga die lukrativste und wichtigste Phase der Saison, die Playoffs um den Aufstieg in die DEL2, abgesagt. Natürlich tragen die Eisbären diese Entscheidung vollumfänglich mit, da das Allgemeinwohl in dieser Situation absoluten Vorrang genießt.

Bei den Eisbären fehlen nun Erlöse im hohen sechsstelligen Bereich aus Ticketverkäufen sowie Fanartikelverkäufen von bis zu elf Playoff-Heimspielen vor vollen Rängen, die Spielerverträge laufen ohne Einnahmen weiter.

Um diese schwierige Situation zu meistern, haben die Eisbären nun verschiedene Maßnahmen ergriffen, mit denen alle Eishockeyfans, Sportfans und Unterstützer, denen die Sportstadt Regensburg wichtig ist, den Eisbären helfen können.

1) Unterstützerticket

Im Onlineshop der Eisbären unter www.eisbaeren-fanshop.de können ab 13. März um 20 Uhr Unterstützertickets für die entgangenen Playoff-Spiele erworben werden. Dort kann man wählen zwischen Steh-, Sitz- oder VIP-Tickets sowie zusätzlich noch Parkplatz, Getränk und Essen – Kosten, die beim Spielbesuch angefallen wären und man nun den Eisbären zu Gute kommen lassen kann.



2) „Geistermeister“-Paket

Die Eisbären sind Meister der Oberliga Süd 2019 | 2020! Die Eisbären haben ein eigenes „Geistermeister“- Fanpaket geschnürt, bestehend aus einem exklusiven Geistermeister-T Shirt sowie einem hochwertigen und coolen Eisbären-Cap. Das Paket gibt es ab 13. März um 20 Uhr im Onlineshop der Eisbären unter www.eisbaeren-fanshop.de

3) Verzicht auf Rückerstattung

Wer auf die Rückerstattung bereits gekaufter Tagestickets für die Spiele am 13. und 17. März verzichtet, hilft sehr einfach und unkompliziert, da diese Erlöse wie ursprünglich geplant dem Club zukommen.

4) Online-Auktion von Game worn -Trikots und Game used - Ausrüstung

Da die Eisbären aufgrund der Corona-Ausbreitung auch auf ihre Saisonabschlussfeier verzichten müssen, entfällt auch die traditionelle Trikotversteigerung und die damit verbundenen Einnahmen. Auf eBay unter Eisbären Regensburg finden sich ab 13. März um 20 Uhr die original von den Spielern währen der Saison getragenen Heim- und Aufwärm-Meistertrikots der Eisbären, eine Vielzahl von zum Teil signierten original Ausrüstungsgegenständen des Meisters der Oberliga Süd sowie ab 16. März ein Großteil der original Teamjacken der Mannschaft. Letztere waren noch nie für Fans zu erwerben. Schaut immer wieder vorbei, die Eisbären stellen nach und nach neue Artikel ein. Zudem gibt es auch zahlreiche Aktionen unserer Fanclubs Eisbär´n Power Regensburg, Rot Weiss e.V. sowie des Eisbären eSports Team, für die sich die Eisbären sehr herzlich bedanken möchten!

In diesen für alle schwierigen Zeiten sind die Eisbären überwältigt von der bereits gezeigten Solidarität ihrer treuen Fans, Zuschauer und Partner in den letzten Tagen. Bei den oben genannten Aktionen ist für jeden etwas dabei ist, um den Eisbären in dieser schwierigen Situation zu helfen.

Pressemitteilung der EVR Eisbären Regensburg Spielbetriebs GmbH