Eisbären Regensburg lizenzieren fünften Torhüter

Baseball/Eishockey: „Zusammen zum Erfolg“ Die Eisbären Regensburg und die Baseballer der Buchbinder Legionäre starten am kommenden Wochenende eine Gemeinschaftsaktion unter dem Motto „Zusammen zum Erfolg“. …

Eishockey: Eisbären Regensburg gewinnen 1. Testspiel Die Eisbären Regensburg sind mit einem Sieg in die Vorbereitung gestartet. Gegen den EC „Die Adler“ Kitzbühel setzte sich die Mannschaft von Trainer Igor Pavlov …

