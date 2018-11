Eisbären Regensburg: KIDS DAY am Sonntag beim Oberpfalz-Derby gegen Weiden

Am Sonntag, 04. November, findet das Oberpfalz-Derby der Eisbären gegen Weiden statt. Das Spiel geht bereits um 16:30 Uhr los, denn es ist KIDS DAY! In der kommenden Ausgabe der Wochenendzeitung BLIZZ wird es einen 2:1 Gutschein für den KIDS DAY geben. Mit diesem erhalten alle Fans beim Kauf einer Erwachsenenkarte eine Kinderkarte gratis (nur gültig für alle Kinder im Alter von 7 bis 11,99 Jahre) an der Tageskasse, die am Sonntag schon ab 14:00 Uhr geöffnet sein wird. Kinder bis 6 Jahre haben bei den Eisbären generell freien Eintritt.

In Zusammenarbeit mit der das Stadtwerk.Donau-Arena sowie dem EVR Hauptverein bieten die Eisbären viele spannende Aktionen rund um den KIDS DAY Spieltag. Der Spielbeginn wurde zudem für alle jungen Eishockey-Fans auf 16:30 Uhr vorverlegt.

Die Teilnahme an sämtlichen KIDS DAY Aktionen ist nur gegen Vorlage einer gültigen Eintrittskarte aus der 2:1 – Aktion für das Heimspiel gegen Weiden am 4. November 2018 möglich. Beginn ist bereits ab 14:30 Uhr in der Trainingshalle. Hier gibt es für alle Teilnehmer des KIDS DAY‘s kostenfreien Eintritt zum nicht-öffentlichen Kids Day-Lauf sowie kostenfreien Schlittschuhverleih in Tom´s Sportshop. Zudem findet ein Torschiesswettbewerb für die Kids mit zahlreichen attraktiven Preisen statt, wie z.B. einer exklusiven Eisbären-Kabinenführung von 15:45 Uhr bis 16:05 Uhr, die Teilnahme am Bobby Car-Wettbewerb auf dem Eis der Donau-Arena in der 2. Drittelpause sowie 50 Freikarten für den öffentlichen Lauf in der Donau-Arena sowie 10x 2 Freikarten für Heimspiele der Eisbären.

Von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr werden einige Cracks der Eisbären zu einer kurzen Autogrammstunde vorbeischauen, bevor sie sich auf das wichtige Spiel gegen Weiden vorbereiten müssen. Ausserdem stehen zwei Airhockey-Tische für die jungen Gäste bereit. Die Donau-Arena öffnet für alle Gäste ab 15:30 Uhr. Neben einer Foto-Ecke mit Maskottchen Bärnie wird auch der Zauberer Merlini zu Gast sein. Exklusiv und nur am KIDS DAY wird es noch eine tolle Rabattaktion auf die Bestellung von Kindertrikots geben sowie einen eigenen neuen Kinder-Fanartikel am Fanshop unter B9.

Neben dem Bobby Car-Wettbewerb in der 2. Drittelpause zeigt die U9 aus der Eishockeyschule des EVR in einem Show-Spiel ebenfalls ihr Können auf dem Eis. Die Eisbären freuen sich auf zahlreiche junge Fans und einen unterhaltsamen sowie spannenden Spieltag!

Pressemitteilung Eisbären Regensburg