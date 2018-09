Die Eisbären Regensburg haben am Abend gegen die Starbulls Rosenheim mit 5:3 gewonnen.

Die Tore für die Regensburger erzielten Gajovsky, Stöhr, Heger und Ontl. Für Rosenheim trafen Bucheli, Witala und Bilek. Beide Teams treffen bereits am nächsten Sonntag in der Donau Arena erneut aufeinander. Dann geht es im ersten Heimspiel in der Oberliga Süd um Punkte. Am Freitag beginnen die Eisbären mit dem Auswärtsspiel in Peiting.