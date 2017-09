Die Eisbären Regensburg haben ihr nächstes Freundschaftsspiel gewonnen. Nach 60 Minuten besiegte der Oberligist aus Regensburg die Bayreuth Tigers aus der DEL2 mit 2:1. Der nächste Sieg also gegen einen klassenhöheren Verein. Die Mannschaft der Eisbären ist kurz vor dem Saisonstart Ende September gut drauf. Bereits am Sonntag kommen die Tigers zum Rückspiel in die Donau Arena. Am Montag werden wir im Kneitinger Sportstudio mit Peppi Heiß über die bisherige Vorbereitung sprechen.

CS