Eisbären Regensburg führen Verlosung bei Heimspielen ein

Zum Heimspiel der Eisbären am 04.01.2019 gegen die Selber Wölfe führt der Förderverein des Eishockeysports in Regensburg e.V. das 50/50-Los ein.

Dazu werden an den beiden Eingängen Lose zu jeweils 2€ verkauft, wovon 1€ jedes verkauften Loses dem Förderverein und damit dem Nachwuchs des EVR zugeht. Der zweite Euro geht in den Lostopf. In der zweiten Drittelpause wird dann der oder die Gewinner/in gezogen und bekannt gegeben, die/der sich über den gesamten Lostopf freuen kann.

Ab dem 04.01. wird es das Los auch dauerhaft zu jedem Heimspiel der Eisbären Regensburg geben.