Eisbären: Heimspiel am Freitag gegen Selber Wölfe vorverlegt

Am Freitag treten die Eisbären Regensburg in den Donau-Arena gegen die Selber Wölfe an. Das Spiel wird vorverlegt.

Das Heimspiel der Eisbären Regensburg in der Oberliga Süd am Freitag, 12. Februar 2021, in der Donau-Arena gegen die Selber Wölfe wurde vom ursprünglich geplanten 20-Uhr-Termin auf 19:30 Uhr vorverlegt.

Eisbären schießen Landsberg aus der Arena

Ob die Eisbären gegen die Selber Wölfe auch so viele Tore wie gegen die Landsberg Riverkings erzielen können? Am Sonntag haben die Eisbären ihren Gegner mit 10:2 aus der Donau-Arena geschossen. Drei Tore konnten die Regensburger sogar in Unterzahl erzielen. Geht man nach der Quotiententabelle, bleiben die Eisbären Tabellenführer vor den Selber Wölfen.

Unser Bericht zum Spiel gegen Landsberg:

EVR Eisbären GmbH/MB