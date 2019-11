Eisbären: Förderlizenz für Torhüter Patrick Berger

Die Eisbären Regensburg haben auf die aktuelle Torhütersituation reagiert und erhalten mit Patrick Berger kurzfristig einen weiteren Torhüter.

Der 22-jährige Goalie steht bei Kooperationspartner Landshut unter Vertrag und erhält für die Domstädter eine Förderlizenz. In der vergangenen Spielzeit war Berger ein sicherer Rückhalt für den EV Landshut und feierte am Ende mit den Niederbayern den Aufstieg in die DEL 2.

Patrick Berger wird bereits am heutigen Donnerstag gegen die Memmingen Indians erstmals zwischen den Pfosten der Oberpfälzer stehen.

Pressemitteilung