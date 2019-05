Eisbären: Fahrplan für die Sommervorbereitung

Die Eisbären Regensburg haben heute ihren Fahrplan für die Sommervorbereitung bekannt gegeben. Insgesamt treten die Eisbären zu zwölf Vergleichen an. Dabei stehen sechs Heimspielen sechs Auswärtsauftritte gegenüber. Die Domstädter stehen dabei Mannschaften aus der DEL2, der Oberliga Süd und Nord, der Bayernliga und Teams aus Österreich und Tschechien gegenüber.

Den Auftakt in die diesjährige Vorbereitung und zugleich den ersten Härtetest bildet das Gastspiel am 15. August (Maria Himmelfahrt) beim EC RedBull Salzburg, die sich als „HockeyAkademie“ in der Alps Hockey League einen Namen gemacht haben. Bereits am darauffolgenden Tag findet das erste Heimspiel in der „das Stadtwerk.Donau-Arena“ statt. Gegner ist der DEL2-Aufsteiger aus Landshut.

Ein Wiedersehen wird es mit dem Playoff-Gegner aus Herne geben. Die Eisbären spielen sowohl zuhause als auch in Herne und ein weiteres interessantes Duell dürfte der Heimauftritt gegen Krefeld sein. Der Club vom Niederrhein startet als Farmteam der Krefeld Pinguine ein neues Unterfangen in der Oberliga Nord.

Ein weiterer Test gegen einen DEL2-Club findet gegen Dresden statt. Die Eislöwen gastieren am 01. September um 18:00 Uhr in Regensburg.

Das gesamte Testspielprogramm im Überblick:

15.08.2019 18:00 Uhr RedBull Salzburg II – Eisbären Regensburg

16.08.2019 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – EV Landshut

18.08.2019 18:00 Uhr EC Adler Kitzbühel – Eisbären Regensburg

23.08.2019 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Krefelder EV U23

30.08.2019 19:30 Uhr EC Peiting – Eisbären Regensburg

01.09.2019 18:00 Uhr Eisbären Regensburg – Dresdner Eislöwen

06.09.2019 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – EC Adler Kitzbühel

08.09.2019 18:30 Uhr Deggendorfer SC – Eisbären Regensburg

13.09.2019 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – IHC Pisek

15.09.2019 18:30 Uhr Passau Black Hawks – Eisbären Regensburg

20.09.2019 20:00 Uhr Herner EV – Eisbären Regensburg

22.09.2019 18:00 Uhr Eisbären Regensburg – Herner EV

Die Eintrittspreise bei freier Platzwahl in der „das Stadtwerk.Donau-Arena“ betragen unverändert 7,00€ für Jugendliche und 12,00€ für Erwachsene. Der Vorverkauf startet ab sofort unter https://evr.reservix.de.