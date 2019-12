Einbrüche im Landkreis Kelheim beschäftigen die Polizei

Eigentumsdelikt in Siegenburg und Kindergarteneinbruch in Volkenschwand

Am 16. Dezember wurde am frühen Abend in ein Mehrfamilienhaus in der Mühlstraße, Siegenburg, eingebrochen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen über die Terrassentür ein, hebelten weitere Türen auf und durchsuchten zwei Wohnungen nach Bargeld. Sie erbeuteten eine Summe in vierstelliger Höhe. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Mainburg bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 08 75 1 / 86 33 0.

Nahezu zeitgleich gab es auch eine Einbruchserie in den Kindergarten Volkenschwand. In der Zeit vom 13. bis 16.12. kletterten die ebenfalls unbekannten Täter mehrmals über ein eingedrücktes Fenster ein. Das Ziel: Eine Durchsuchung des Büros und des Gruppenraums, bei der sie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich fanden. Auch hier ein Sachschaden von diesmal circa 1500 Euro.

Ob es sich um die selben Täter handelt, ermittelt die Polizei aktuell noch, es gibt nach Angaben der Polizei Mainnoch keine neuen Erkenntnisse. Die Inspektion Mainburg bittet daher um Zeugenhinweise unter der Nummer 08 75 1 / 86 33 0.