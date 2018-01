Einbruch und versuchter Einbruch im Regensburger Stadtwesten

In Regensburg versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag (08.01.18) auf Dienstag (09.01.18) in zwei Geschäfte am Rennweg einzubrechen. Bei einem scheiterte er.

In der Nacht von Montag, 08.01.18 22:15 Uhr bis Dienstag, 09.01.18, 08:30 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein Fitnessstudio am Rennweg ein. Bislang konnte noch nich eindeutig geklärt werden, ob und was entwendet wurde. In das naheliegende Reisebüro wollte der Täter wohl auch einbrechen, scheiterte aber.

An beiden Objekten ist mindestens ein Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888

pm/MB