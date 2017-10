Einbruch in Wohnhaus im Regensburger Süden

Beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit von Freitag, 27.10.2017, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr erbeuteten bislang unbekannte Täter Schmuck. Bislang unbekannte Täter hebelten am Freitag, 27.10.2017 in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Ludwig-Erhard-Straße in Regensburg auf. Die Täter entwendeten anschließend gezielt Schmuck aus einem Nachtkästchen im Schlafzimmer des Anwesens. Der Sachschaden beträgt ca. 700 €. Der Diebstahlschaden dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Tel.: 0941/506-2888.

