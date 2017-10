Einbruch in Autohaus: Vier PKW weg

Unbekannte drangen im Zeitraum von Samstag, 30.09.2017, auf Sonntag, 01.10.2017, in die Geschäftsräume eines Autohauses in Obertraubling ein und entwendeten anschließend vier Pkws der Marke BMW im Gesamtwert von knapp 130.000 Euro. Die Kripo Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise.

In der Zeit von Samstag, 30.09.2017, 13.15 Uhr bis Sonntag, 01.10.2017, 11.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen eines Autohauses in der Straße Am Langwiesfeld, entnahmen eine Vielzahl von Fahrzeugschlüsseln und entwendeten schließlich vier auf der Verkaufsfläche im Außenbereich abgestellte Pkws der Marke BMW im Gesamtwert von knapp 130.000 Euro. Es handelte sich hierbei um zwei schwarze BMW X 3, sowie um einen schwarzen BMW 520 d und einen grauen BMW 520 d Touring. Da die entwendeten Pkws nicht zugelassen waren, haben die Täter vermutlich vier Kennzeichenpaare von anderen auf der Freifläche abgestellten Pkws abmontiert und an den gestohlenen Fahrzeugen angebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888.

PM/LH