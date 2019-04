Einbrecher in Pentling unterwegs – Zeugen gesucht

Von Samstag, 06.04.2019 bis Montag, 08.04.2019, 08.00 Uhr, waren im Bereich von Pentling, Am Ammerholz, Einbrecher unterwegs.

Um auf das Dach eines Werkstattgebäudes steigen zu können, entwendeten die Einbrecher eine nahegelegene Hochsitz-Leiter. Auf dem Dach angekommen, sind die Täter über die Fluchttüren ins Gebäudeinnere gelangt. Dort haben sie Aktenschränke und Schreibtische durchwühlt, konnten jedoch kein Diebesgut finden. Sie haben dann das Gebäude ohne Beute verlassen.

Als Nächstes begaben sie sich zu einer nahegelegenen Gartenbaufirma. Dort versuchten sie über die massive Eingangstüre ins Büro zu gelangen. Diese hielt jedoch Stand, so dass sie ihr Glück an einem Fenster versuchten. Durch Aufhebeln des Fenstergitters gelangten sie letztendlich ins Gebäude. Hier fanden sie eine Geldkassette vor, in der sich etwas Wechselgeld befand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,–Euro.

Die PI Neutraubling bittet um Hinweise unter Telefonnummer: 09401/9302-0.

Pressemitteilung PI Neutraubling