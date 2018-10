Ein Forum für bildende Künstler, Musiker und Genießer: Das Kaffee Kreativ ist eröffnet

Nach der Auftaktveranstaltung können die Kunstinteressierten aus der Region gespannt sein, was Kaffee Kreativ weiterhin bietet: Für das kommende Jahr 2019 sind bereits mehrere Events aus diversen Richtungen wie Mode, Musik, bildende Kunst und Kulinarik geplant. Ob in den Räumlichkeiten der Kaffeerösterei Schweiger in Kelheim, direkt bei Unternehmen oder in Galerien außerhalb: Der „Raum für Möglichkeiten“ wird zukünftig die kulturelle Landschaft in und um Kelheim bereichern. Baldige Informationen gibt es auf www.kaffeekreativ.bayern und in der Brennerei Schweiger in Kelheim.