In ganz Ostbayern haben heute Autofahrer und Fußgänger ihre liebe Mühe mit dem Wetter gehabt. Eisregen und Kälte haben dafür gesorgt, dass nicht wenige Arbeitnehmer in der Region etwas länger gebraucht haben auf dem Weg in die Arbeit. Viele Schüler mussten den Schulweg erst gar nicht antreten, denn in mehreren Landkreisen blieben die Schulen geschlossen.

Im Laufe dieses ereignisreichen Tages haben uns auch viele Fotos und Videos aus der Region erreicht. Sie zeigen die chaotischen, aber auch die schönen Seite eines absoluten Ausnahmetages in der Region.