Eckert-Tennis Team zieht sich aus Bundesliga zurück

Nach überaus erfolgreichen Jahren mit dem Gewinn von drei Deutschen Meisterschaften in Folge in der Ersten Tennis Bundesliga der Damen, hat das Eckert-Tennis-Team Regensburg in diesem Sommer letztmalig seine Bundesliga Partien an der Dürerstraße 3 in Regensburg absolviert.

Gestern wurde der Deutsche Tennis Bund (DTB) über die fristgerechte Abmeldung der Tennis-Bundesliga Mannschaft des TC Rot-Blau Regensburg zum 30. September 2018 informiert. So wird die 1. Damen Mannschaft künftig in der Regionalliga (der dritthöchsten Liga) aufschlagen, genauso wie das rot-blaue Herren-Team.

Das Eckert-Tennis Team Regensburg hat die abgelaufene Saison mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft beendet. 2016, 2017 und 2018 gewannen die Regensburgerinnen drei Deutsche Meisterschaften und boten den Zuschauern Tennis auf Weltklasse Niveau. In den sechs Jahren Spielbetrieb in der Ersten und Zweiten Bundesliga haben zahlreiche Weltklasse-Spielerinnen aufgeschlagen und das Eckert-Tennis-Team zu drei aufeinander folgenden Titeln geführt. Dazu gehörten: