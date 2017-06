Das Eckert Tennis Team gewann am Nachmittag mit 8:1 gegen TK Blau Weiß Aachen. Druch diesen deutlichen Sieg sind die Damen um Teammanager Michael Geserer so gut wie sicher Deutscher Meister 2017 in der Damen-Bundesliga. In den Einzelspieln gab es einen klaren 6:0 Sieg für die Regensburgerinnen, bei denen auch Julia Görges aufschlug. Die Doppel gingen blieben mit 2:1 ebenfalls in Regensburg. Am Freitag hat das Eckert Tennis Team spielfrei. Am Sonntag den 11. Juni geht es zum letzten Saisonspiel nach Karlsruhe. Die Titelverteidigung ist zu 99 Prozent in trockenen Tüchern.