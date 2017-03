Die Polizei berichtet:

Das Feuer wurde am 14.03.2017, gegen 01.00 Uhr, festgestellt und der Integrierten Leitstelle Regensburg gemeldet. Die in Massivbauweise kombiniert mit Holz errichtete Halle des holzverarbeitenden Betriebes mit den Maßen von ca. 21 x 11 Meter wurde vollständig zerstört. In dem Objekt befanden sich auch hochwertige Maschinen zur Holzbearbeitung.