Drogen und Waffe bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Zimmerbrand am Franziskanerplatz: Polizist rettet Anwohner Ein Polizist hat in der Nacht von Freitag auf heute (22./23.06.) einen Mann aus einem brennenden Zimmer. Es war gegen 23:54 Uhr als der im Nebenhaus wohnende Beamte durch den …

Am Mittwoch, 20.06.2018, gegen 23.00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass am Regenstaufer Bahnhof offensichtlich mehrere Fahrräder entwendet wurden und ihm …

Regenstauf: Jugendliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt Am Mittwoch, 20.06.2018, gegen 23.00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass am Regenstaufer Bahnhof offensichtlich mehrere Fahrräder entwendet wurden und ihm …

