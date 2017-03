Was viele schon vermuteten, hat sich am Montagnachmittag bestätigt: der EV Regensburg und Trainer Doug Irwin gehen getrennte Wege. Das hat der Verein bekannt gegeben.

Bisher wurde noch kein Nachfolger gefunden, die Suche nach einem neuen Chef-Coach hat jetzt aber oberste Priorität.

Doug Irwin war insgesamt 3 Jahre in der Domstadt als Trainer aktiv, der Aufstieg in die DEL 2 ist ihm nicht gelungen.

Stellungnahme des Vereins:

„Unmittelbar nach Saisonende hat sich der Eishockey-Oberligist mit seinem Trainer darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Somit endet nach drei Jahren die Zusammenarbeit.



Doug Irwin wechselte zur Spielzeit 2014/15 vom EHC Klostersee zum EV Regensburg und läutete fortan eine neue Ära ein. Dank des Irland-Kanadiers stellte sich nach einer voran gegangenen Negativ-Saison endlich wieder sportlicher Erfolg in der Domstadt ein. Irwin gelang es in dieser und auch in der darauf fol-genden Saison, jeweils mit seinem Team das Halbfinale zu erreichen. Besonders bitter war aber, dass er und seine Mannen in 2015/16 es nicht schafften, den großen Traum des Aufstiegs in die DEL 2 zu verwirklichen.



Nicht zufrieden konnten der EV Regensburg und auch Doug Irwin mit dem Ausscheiden im Playoff-Achtelfinale gegen den ERC Sonthofen sein. Nach einem Gespräch am gestrigen Sonntag einigten sich beide Parteien darauf, die Zusammenarbeit zu beenden und neue Wege zu gehen. Ein Nachfolger für Irwin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.“

ER/Pressemitteilung