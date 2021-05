Donaustauf: Walhalla bleibt weiter geschlossen

Normalerweise würde die Walhalla in Donaustauf am Wochenende wieder viele Besucher anlocken. Aber wie viele andere Königshäuser bleibt sie vorerst weiter geschlossen.

Die bayerischen Schlösser können von Montag (10. Mai) an grundsätzlich öffnen, doch die meisten Sehenswürdigkeiten bleiben trotzdem weiterhin geschlossen. Nach der Übersicht der Schlösserverwaltung vom Freitag ist Schloss Linderhof in Ettal im südlichen Oberbayern eines der wenigen Häuser, die bereits zum Wochenanfang aufsperren.

Unter anderem die beiden anderen Königsschlösser von Ludwig II., Neuschwanstein und Herrenchiemsee, können wegen der örtlichen Corona-Infektionslage weiterhin nicht öffnen. Entsprechendes gilt auch für die Schlösser im Münchner Raum, beispielsweise die Residenz in der Landeshauptstadt und die Schleißheimer Schlossanlage, die Kaiserburg in Nürnberg und die Ruhmeshalle Walhalla in Donaustauf bei Regensburg.

Neben Linderhof (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sollen zunächst nur die Neue Residenz in Bamberg sowie das Casino auf der Roseninsel im Starnberger See geöffnet werden. Wie das Finanzministerium berichtete, wurde die Zeit der pandemiebedingten Schließung der Prachtbauten für Baumaßnahmen und Restaurierungen genutzt.